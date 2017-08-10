قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، إن الفرصة ما زالت مهيأة خلال فترة ما بعد الظهيرة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران، جازان، وعسير، تمتد غرباً لتشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية للبحر الأحمر.
وتوقع التقرير أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية والمدينة المنورة.
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