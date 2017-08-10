وثّق مقطع فيديو متداول قيام أحد الموظفين في الشركة المُتعهدة باستثمار مواقف جدة، بتسجيل مخالفتين على إحدى السيارات في موقف نظامي بشارع الذهب وسط المدينة، فيما دعت أمانة جدة صاحب السيارة إلى تقديم شكوى للجهات المُختصة.
وأظهر الفيديو الذي التقطه أحد الأشخاص المتواجدين بالموقف، الموظف الخاص بالشركة وهو يصرّ على تسجيل المخالفات بحق صاحب المركبة خلال تواجدها بالموقف، فيما يحاول شخص آخر التدخل لإثنائه عن ذلك؛ لأن صاحب السيارة أوقفها بشكل نظامي، لكن الأخير رفض الاستجابة ورد بأنه لا أحد يقدر أن يحاسبه.
بدوره وصف المتحدث الرسمي لأمانة جدة المهندس عمر الحميدان وفقاً لـ”عين اليوم”، تصرف الموظف بأنه غير أخلاقي ولا يتماشى مع أحد، داعياً صاحب المركبة المتضرر إلى تقديم شكوى للجهات المختصة والأمانة؛ كون المواقف الموجودة بمنطقة البلد استثمارية وليس للأمانة دور فيها.
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