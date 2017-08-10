تنظر المحكمة الجزائية بمكة المكرمة اليوم (الخميس)، الردود الخاصة بالمتهمين الـ13 في قضية “رافعة الحرم” على التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”عين اليوم”، أن المتهمين الـ 13 سيمثلون أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، ويقدمون للقاضي مذكراتهم الجوابية محتويةً على عددٍ من النقاط المهمة في القضية، لافتةً إلى أن المذكرات سيكون مرفقاً بها دراسات علمية ودفاعات مفندة للرد على كل التهم.
وكانت المحكمة الجزائیة بمكة المكرمة قد استجابت لطلب تقدم به المتهمون الـ13 في قضیة “رافعة الحرم”، ومنحتھم مھلة حتى منتصف الشهر الحالي للرد على التهم الموجھة لھم من النائب العام.
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