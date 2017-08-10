روى المواطن إبراهيم المبرزي، الذي تبرع لابنه بكلیته بعد 12 عاماً من تبرع والدة الطفل بكليتها له، أسباب إقدامه على تلك الخطوة وحالة ابنه بعد إجراء العملية، لافتاً إلى أن التبرع جاء بتوصيات طبية لإنقاذ حياة ابنه التي كانت في خطر؛ بسبب معاناته من تشوه خلقي في الكلى منذ ولادته.
وأوضح المبرزي خلال مداخلة مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن التبرع الأخير تم بعد إخباره من الطبيب قبل 6 أشهر بأن كلية ابنه نواف بدأ نشاطها يقل ويحتاج لمتبرع له، مشيراً إلى أنه اتخذ قراراً بالتبرع للطفل دون تردد، وهو ما جرى بالفعل في شهر رمضان بعد إجراء الفحوصات اللازمة.
ولفت إلى أنه قرر أن يكون الأمر سراً حتى لا يُقلق والدته؛ كونها مريضة قلب وقد يصيبها ذلك بخوف عليه، مبدياً سعادته بنجاح العملية وتحسن حالة نجله خلال الفترة الأخيرة.
وفق “أخبار 24”.
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