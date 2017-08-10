أعلنت شركة “البيك” للأنظمة الغذائية عن توقيع الشركة لاتفاق مبدئي لافتتاح فرع يبعد 20 كيلو عن العاصمة الرياض.
وأوضحت في تصريح لها امس (الأربعاء) أن الفرع المقرر افتتاحه سيكون باتجاه محافظة المزاحمية.
يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة البيك للأنظمة الغذائية المحدودة، المهندس رامي أبو غزالة، كان قد صرح في وقت سابق، بأنه سيتم افتتاح فروع لسلسلة مطاعم البيك في منطقة الرياض خلال أقل من 5 سنوات.وفق “أخبار 24”.
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