ذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن إدارة مكافحة المخدرات تعمل على حماية الوطن وأبنائه من هذه الآفة ومنع وصولها إلى الشباب وأفراد المجتمع، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليس من حقها القبض على راقصي حركة “الداب”.
وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات، رئيس مجلس إدارة مشروع نبراس، عبدالإله الشريف، أن مشروع نبراس يعمل على تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية ويمنع أي ظواهر سلبية يمكن أن تؤدي أو تدعو إلى المخدرات.
وأضاف أن دورها يقتصر على رسم الاستراتيجيات الوطنية وتوحيد الجهود الحكومية للحد من مشكلة المخدرات، مؤكداً أن القبض على مؤدي رقصة “الداب” الشهيرة ليس من حق المكافحة.
يُذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أوقفت منشداً شهيراً بعدما أدى الرقصة في إحدى الفعاليات، وتوعدت في الوقت ذاته أحد الفنانين بعد عودته من الخارج لأدائه الرقصة في إحدى حفلاته داخل المملكة.وفق “أخبار 24”.
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