تفاجأ مواطن بوالده المنوّم في مستشفى الملك فهد بالباحة على قيد الحياة، وذلك بعد إبلاغه من قبل إدارة علاقات المرضى بالمستشفى بوفاته.
ونشر المواطن، ويدعى عبد المحسن الغامدي، مقطع فيديو يوضح فيه الخطأ الذي وقع المستشفى فيه، حيث بدا والده منوّماً على السرير، مندداً بالأزمة النفسية التي تسبب فيها المستشفى لأفراد عائلته.
وطالب المواطن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسبب، والتأكيد على الموظفين بالتدقيق والاهتمام قبل إصدار أي معاملة في مثل هذه الحالات.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج