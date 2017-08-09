سكب طفلك الماء على هاتفك المحمول، وبعد تجفيفه بمنديل شعرت أنه سليم لمجرد أنه أضاء مرةً أخرى؟، لا تنخدع، إذ أكدت مجلة “كونكت” أنه لا يمكن الوثوق بالهواتف الذكية، التي تعرضت لانسكاب السوائل عليها، حتى إذا كانت تبدو بأنها سليمة من الوهلة الأولى.
وعللت المجلة الألمانية ذلك بأن السوائل قد تتوغل إلى داخل الأجهزة الجوالة وتتسبب في صدأ مواضع اللحام دون ملاحظة المستخدم، فيما تظهر الأضرار الجسيمة بعد عدة أسابيع عبر حدوث قفلة كهربائية أو تعطل الجهاز تماماً.
وإلى جانب ضرورة إجراء عمليات النسخ الاحتياطي للبيانات المخزنة على الهاتف الذكي بصورة منتظمة، فإنه لابد من الاستجابة بسرعة لحالات انسكاب السوائل على الهاتف الذكي أو تعرضه للغمر في المياه؛ إذ يتعين على المستخدم إيقاف الهاتف الذكي على الفور، ثم إزالة بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة الخارجية، مع خلع البطارية.
ثم تجفيف الهاتف بواسطة المناشف الورقية، ثم لفه بمنشفة ورقية ووضعه في كيس بلاستيكي به أرز، مع وضع الكيس في مكان دافئ، وإذا لم يعمل الجهاز مرة أخرى، بعد تركه لعدة أيام لكي يجف، فهنا يلزم على المستخدم التوجه إلى مراكز الإصلاح المتخصصة من أجل إنقاذ البيانات واستعادتها؛ إذ يتمكن الخبراء من فتح الهاتف وتنظيفه من الداخل وتجفيفه.
وتنصح المجلة الألمانية المستخدم بعدم اللجوء إلى الإصلاحات الجذرية للتخلص من الرطوبة في الهواتف الذكية، من خلال استعمال مجفف الشعر مثلاً؛ إذ يؤدي تيار الهواء الساخن إلى حدوث المزيد من الأضرار بالجهاز، كما أنه يعمل على توغل المياه بشكل أكثر عمقاً داخل الهاتف الذكي، علاوة على إمكانية تشوه الأجزاء البلاستيكية ووصلات الكابلات أو انصهارها.
ولا يجوز أيضاً وضع الهاتف الذكي في المايكروويف أو الفرن للتخلص من الرطوبة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى خطر الحريق إلى جانب الإضرار بالأجزاء الإلكترونية.
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لا تستخدم مجفف الشعر مطلقاً.. هذا ما عليك فعله عند انسكاب المياه على هاتفك
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
سكب طفلك الماء على هاتفك المحمول، وبعد تجفيفه بمنديل شعرت أنه سليم لمجرد أنه أضاء مرةً أخرى؟، لا تنخدع، إذ أكدت مجلة “كونكت” أنه لا يمكن الوثوق بالهواتف الذكية، التي تعرضت لانسكاب السوائل عليها، حتى إذا كانت تبدو بأنها سليمة من الوهلة الأولى.
سكب طفلك الماء على هاتفك المحمول، وبعد تجفيفه بمنديل شعرت أنه سليم لمجرد أنه أضاء مرةً أخرى؟، لا تنخدع، إذ أكدت مجلة “كونكت” أنه لا يمكن الوثوق بالهواتف الذكية، التي تعرضت لانسكاب السوائل عليها، حتى إذا كانت تبدو بأنها سليمة من الوهلة الأولى.
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