أعلنت مديرية المرور اليوم الأربعاء أنه سيتطلب وجود حساب للمواطن والمقيم في بوابة وزارة الداخلية “أبشر” لإرسال رمز تحقق إلى جوالك الموثق كشرط لشراء أو استئجار مركبة قريبًا.. حرصًا على حماية التعاملات الإلكترونية.
وأكد المرور، أنه سيتم منع أي شخص من شراء أو استئجار مركبة ما لم يكن مسجلاً مسبقاً ببوابة وزارة الداخلية “أبشر”.
وأوضح المرور عبر حسابه على “تويتر”: “حرصاً على حماية تعاملاتك الإلكترونية، قريباً سيتطلب وجود حساب لك في أبشر لإرسال رمز تحقق إلى جوالك الموثق كشرط لشراء أو استئجار مركبة”.
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