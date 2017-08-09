أن تدعم أسرة واحدة ناديا واحدا بأخوين أو أكثر، فإن ذلك يعد ظاهرة قليلة الحدوث، وأن يصل العدد إلى 5 أشقاء فهو أمر نادر تكرر مرتين في بلاد العرب، تمثلت في خماسي نادي الشباب السعودي، أبناء عطيف(أحمد وعبده وعلي وصقر وعبدالله) وخماسي نادي ترجي ونادي النصر الفلسطيني أبناء يوسف أبو حماد (سميح وحسن وخضر وغالب ومحمد)، لكن “الفريد من نوعه” على مستوى العالم، أن يمثل 15 أخا ناديا واحدا و10 في لعبة كرة القدم بالتحديد، فهو حدث لاتسعه سوى الموسوعة الأشهر عالميا “غينيس للأرقام القياسية”.
حدث هذا من أبناء محمد بن محسن العماش “يرحمه الله”، في ظاهرة ينتظر أن تبرز على مستوى العالم، إذ مثل الإخوة الـ15 نادي الحزم في عدة ألعاب، 10 مثلوا فريق كرة القدم إضافة إلى لاعبين في الكرة الطائرة، ولاعب واحد في كرة اليد والجمباز والسلة. وفق “النادي”.
ومرة أخرى يجد “فخر الرس” نادي الحزم اسمه مرشحا بقوة لدخول الموسوعة، بعدما فتحت له قبل سنوات عبر أبناء صالح منيع الروضان الـ11 الذين مثلوا فريق كرة القدم ورشحوا للموسوعة، ونشرت(النادي) العام الماضي هذا التفرد العالمي بعنوان(ابناء الروضان يدخلون الحزم موسوعة غينيس للأرقام القياسية)، ليأتي أبناء العماش ويتفردون بتميز عالمي آخر بمجموع الألعاب التي مثلوها.
* أبناء محمد العماش “يرحمه الله” الذين سجلوا في الحزم وعددهم 15 أخا حسب التسلسل هم:
1- إبراهيم (كرة يد)
2- أحمد (جمباز)
3- بدر(كرة قدم)
4- خالد (كرة قدم)
5- سعد (كرة قدم)
6- صالح طائرة
7- عادل (كرة قدم)
8- عبد الرحمن (كرة قدم)
9- عبد العزيز(كرة قدم)
10- علي (كرة قدم)
11- فهد (طائرة)
12- فيصل (كرة قدم)
13 ماجد (كرة قدم)
14 محسن (سلة)
15حسين (كرة قدم وطائرة)
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