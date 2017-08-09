أعلن نادي الشباب بشكل رسمي إنهاء إجراءات التوقيع مع اللاعب الدولي العراقي سعد الأمير، وذلك لمدة عام، عقب توقيعه مخالصة مالية مع ناديه السابق الأهلي.
وعقب إعلان الشباب انضمام اللاعب العراقي، نشر سعد الأمير تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” قدم من خلالها الشكر إلى النادي الأهلي ومنسوبيه على الفترة التي قضاها داخل جدران الراقي، وقال: “أشكر كبير جدة النادي الملكي على كل الحفاوة و الكرم طيلة تواجدي في ناد كبير بحجم النادي الأهلي”.
وكان الأمير قد انضم إلى الأهلي في الموسم الماضي قادمًا من القادسية، ولم يستطع الدولي العراقي إقناع مسؤولي البيت الأهلاوي بأهمية استمراره خلال الفترة المقبلة. وفق “المواطن”.
هذا ويوجد حاليا في قائمة أجانب الشباب جمال بلعمري ومحمد بن يطو، وماركوس بيزيللي، وجوناتاس بيلوسو، والحارس فاروق بن مصطفى، والزامبي مبوبو المرشح للخروج من القائمة لينضم بدلا منه سعد الأمير.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج