” لن أعود للهلال “.. بهذه الكلمات بدأ مهاجم الاتفاق يوسف السالم حديثه لـ الرياضي بعد ختام دورة تبوك التي توج فيها فريقه باللقب، أكد أن هناك أشياء كثيرة لا يريد الكشف عنها، وقال إن الوضع لم يكن جيدا لي بكل المقاييس، وإنه قرر العودة إلى فارس الدهناء من أول موسم له ولكنهم رفضوا طلبه.
وأضاف: ستكون للاتفاق كلمة مؤثرة في دوري جميل هذا الموسم، فنحن عازمون على المنافسة، نظراً لتوفر كل العوامل المحفزة، وستكون عودتي للمنتخب السعودي قريبة بمشيئة الله.
وكشف عن السر وراء عدم انضمامه للأخضر، كما تحدث عن بعض النقاط وعن اقرب اللاعبين الذي يتمنى خطفهم من الهلال إلى الاتفاق.. فالي تفاصيل الحوار:
– هذا الموسم الثاني لك مع الاتفاق ما الذي تغير؟
* في البداية الجميع يعرف ان الموسم السابق الإعداد لم يكن بالشكل المطلوب سواء بالنسبة لي أو للفريق كاملا، بسبب بعض الظروف التي واجهتني، ولكن هذا الموسم بدأنا بداية جيدة وكاملة للفريق، وبدأت استرجع مستواي للأفضل، وان شاء الله سيكون هذا الموسم موسما مختلفا للفريق، وهذا وعد نعد جماهير الشرقية.
– هل تعتقد أن تغيير المدربين الموسم السابق أثر عليك وعلى الفريق؟
* نعم وهذا الشيء يؤثر بشكل كبير سواء على اللاعبين أو على الفريق، وبالتأكيد في جميع الأندية تجد بأن هذه التغييرات المتكررة لها سلبيات كثيرة.
– كيف تكون سلبياتها؟
* تكون سلبياتها بان كل مدرب له طريقته الخاصة، فأنت كلاعب تبدأ بطريقة ثم يحضر مدرب في منتصف الموسم وله طريقة أخرى، وهذا الشيء يسبب تشتتا في ذهن اللاعب كون الموسم الرياضي لدينا قويا.
– تنقلات اللاعبين من ناد إلى نادي آخر.. هل تؤثر على مشوارهم الكروي؟
* إذا كان عقل اللاعب الذهني حاضرا ويعرف مصحلته وقادرا على العطاء فثق تماماً بأنه سوف يستطيع أن يبدع في أي مكان، لو سمحت له الظروف ان يلعب فيه.
– مررت بتجارب عديدة بدءا من القادسية، كيف رأيت هذه التجارب؟
* أنا بدأت من القادسية وترعرعت في هذا النادي الكبير من الفئات السنية، ومن ثم انتقلت إلى الشباب ومنه للاتفاق ورحلت من فارس الدهناء الى الهلال وحالياً عدت اليه مجدداً، فمسيرتي الكروية مليئة بالانجازات وهذا شيء من فضل ربي ولله الحمد.
– هل عانيت من صعوبة كونك تنتقل من فريق جماهيري مثل الهلال إلى الاتفاق؟
* لا بالعكس.. فالاتفاق ناد جماهيري وله مكانته بين أندية المملكة ودائماً صاحب الأولويات.
– ولكن جماهير الاتفاق لا تقارن بكثافة جماهير الهلال؟
* صحيح هذا الشيء، ولكن الاتفاق له مكانة ومعزة خاصة في قلبي.
– وهل حزنت على خروجك من الهلال؟
* سأقول لك شيئا.. انا انتقلت من الاتفاق الى الهلال ومن ثم رجعت إلى فارس الدهناء، وهذا الشيء لم يؤثر علي، فانا في أول موسم لي مع الهلال طلبت من ادارته بأن أذهب اعارة إلى الاتفاق ولكنهم رفضوا هذا الأمر.
– لماذا طلبت العودة إلى الاتفاق؟
* بصراحة الوضع لم يكن جيدا لي في أول موسم مع الهلال.. بالإضافة الى ظروف صعبة وقوية واجهتني.
– وما سر أن الوضع لم يكن جيدا لك في أول موسم؟
* السر يعود إلى أسباب أحب أن احتفظ بها في نفسي.. ولن أتحدث بها اطلاقاً.
اعذروني
– أفهم بأنك لم تستطع فرض نفسك بين نجوم الهلال؟
* لا والله ليست هذه المسألة.. هناك أشياء لا استطيع أن أقولها في هذا الحوار.. وأرجوك أن تعذرني.
– ربما لم تكن مرتاحا مع الجهاز الفني؟
* ممكن تكون حول هذا الشيء أو قريبة منه.
– هناك بعض اللاعبين يشكون من تجاهل المدربين لهم فمثلاً خربين كان يشكو في البداية؟
* فعلاً، اللاعب اذا لم يشارك في المباريات فسوف يفقد حساسية وحماس المباريات ويتراجع مستواه بشكل كبير، ولكن ربما تكون لدى المدربين نظره فنية أخرى.
– من أفضل المدربين الذين تدربت على أيدهم؟
* مدربون كثير، فهناك مدرب الهلال دونيس مدرب قدير، ومدرب المنتخب لوبيز من المدربين الذين ينصفون اللاعب ويقفون معه بقوة في جميع مصاعبه.
– بما أنك تحدثت عن المنتخب، هل ستعود؟
* إن شاء الله لي عودة قريبة، وابتعادي عن المنتخب جاء بسبب ابتعادي عن المباريات فهذا الشيء ساهم في عدم انضمامي مؤخراً إلى الأخضر، واللاعب اذا لعب مع ناديه واثبت جدارته فسيكون في قائمة المنتخب.
– هبوط الاتفاق لدوري الأولى أثر عليك؟
* اثر علي بقوة وخزنت كثير عليه، صحيح اني كنت بعيدا عن الفريق، كوني في الهلال ولكني والله حزنت جداً على وضعه.
– ما أسباب الهبوط؟
* هناك ظروف قوية على الفريق، منها بأنه كان يجب المحافظة على اللاعبين لكي يستفيد الفريق منهم، ولكن قدر الله ما شاء وفعل، فاللاعبون رحلوا والفريق هبط إلى دوري الأولى.
– كيف تنظر إلى المشاجرة التي حصلت بعد نهاية مباراتكم أمام الاتحاد في دورة تبوك؟
* هذا شيء طبيعي يحصل في أي مكان، وربما يعود الى حماس اللاعبين وغيره، لكن نبقى إخوانا نحن وفريق الاتحاد وجميع فرق المملكة.
– ما الفريق الذي كان ندا لكم في هذه البطولة؟
* جميع الفرق كانت تلعب بقوة، ولكن الاتحاد والصفاقسي كانوا من اقوى الفرق التي واجهناها.
– هل كنت تعتقد أن الفريق سوف ينافس في هذه البطولة؟
* نعم.. نظراً لكون أغلب لاعبي الفريق وجوها شابة واستطاعوا أن يصلوا إلى نهائي البطولة، وقادرون على ان يصلوا الى مراكز متقدمة هذا الموسم في دوري جميل.
– الكل يشيد بمدربكم “ميودراغ يسيتش” ما السر؟
* بصراحة مدرب له فكر عال جداً، ولديه طموح ويملك اصرارا قويا في الهجوم وزرع الروح في اللاعبين ومدرب له مستقبل مع الفريق.
– هل سنشاهدك في فريق آخر؟
* انت تحرجني بهذا السؤال.. كوني متبقى لي موسم آخر مع فارس الدهناء وبعد هذا الموسم لكل حادثة حديث.
– هل تود العودة للهلال؟
* لا، لن أعود له.. وكما قلت لك هذا امر احتفظ فيه بنفسي، وربما أقوله بعد أن اعتزل كرة القدم.
– هل تعتقد أن الوجوه الشابة لا تستطيع النجاح في الفرق الكبيرة المليئة بالنجوم؟
* عندما كنت في الهلال وفي كل مباراة أشارك فيها كبديل كنت أحب أن أضيف شيئا، والحمد لله وفقت، ولكني لا اعلم لماذا لم أشارك أساسيا.
– هل اشتكيت من هذه المعاناة لأحد من زملائك؟
* لا أحب أن اشتكي، وعمري لا اشتكي على لاعب أو مدرب، وإذا أردت أن افضفض ما بداخلي فاسأقوله لامرأة واحدة وهي أمي.
– من من اللاعبين ترتاح في اللعب معه؟
* بصراحة لعبت مع محمد الشهلوب فهو لاعب يمتلك كل المميزات سواء أخلاقا وروحا عالية، فهو لاعب وشخص لا يعلى عليه في الخلق في التعامل فهو مثال يحتذى به، وأتمنى إن أراه في الاتفاق.
– هل ترى زيادة الأجانب سوف تؤثر على اللاعب السعودي؟
* فعلا، ربما تؤثر على اللاعب السعودي وكذلك المنتخب، ولكنها ربما تفيد الدوري في حماسه.
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