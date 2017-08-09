كشف مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط الزمالك، انه ينتظر عرضا من النصر السعودي من أجل الحصول على خدماته، بداية من الموسم المقبل.
يمتلك النصر السعودي عقود مع 4 لاعبين أجانب، ويحق للفريق ضم لاعبين اثنين لاكمال قائمة الأجانب بستة لاعبين، ومن ضمن الأسماء المرشحة، حسام غالي لاعب الأهلي ومحمد فوزير أفضل لاعب في البطولة العربية للأندية.
وقال مصدر – رفض ذكر اسمه – في تصريحاته لـ”يلا كورة” أن حامد ينتظر وصول عرض من نادي النصر السعودي بعدما فاتح البعض بشأن إمكانية انتقاله للنادي الملقب بالعالمي.
ودخل حامد دائرة اهتمامات عدد من الأندية السعودية التى تسعي للفوز بخدماته سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في ظل ظهوره بمستوى جيد مع الفريق الأبيض.
ويعد طارق حامد أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأبيض في الفترة الماضية، وأحد العناصر الأساسية بالمنتخب الأول.
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