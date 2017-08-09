عبّر الصحفي بشير سنان عن دهشته لعدم وجود أي أدوية إسعافية على إحدى طائرات الخطوط السعودية، في رحلة داخلية، بعد أن تعرض أحد الركاب لوعكة صحية كادت تودي بحياته.
وأوضح سنان عبر حسابه في “تويتر” أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، فقد حدث سابقًا، وتكرر اليوم (الأربعاء)، عندما حاول المساعدة في إنقاذ الراكب، خلال رحلة الخطوط من تبوك إلى الرياض، فلم يجد أي أدوية إسعافية، كما أكد كلامه اللاعب الدولي المعتزل صالح الداود الذي تصادف وجوده في الطائرة أثناء وقوع الحادثة.
وأضاف أن الراكب ظل يعاني لساعتين في الجو، بلا وسيلة لإنقاذه، داعياً مسؤولي الشركة إلى توفير بعض الأدوية الاسعافية، لعلاج المصابين قبل وصول الإخلاء الطبي، فردّ عليه حساب العناية بالضيوف في “السعودية” بتغريدة كتب فيها: “نشكر مبادرتكم ونشير إلى أن ملاحينا مدربون على الاسعافات الأولية، ويوجد على جميع رحلاتنا حقيبة الطبيب وتفتح بواسطة طبيب أو أخصائي”. حسب “أخبار 24”.
وعاد سنان فأكد له أن الملاحين ظلوا ينادون بحثا عن طبيب، وأنه متدرب في الإسعافات الأولية، وسبق أن أنقذ حالة قبل شهرين، لكنه لم يجد أي أدوية إسعافية في الطائرة، فردّ الحساب بأنه سيتم التحقق واتخاذ اللازم، فيما أظهر مقطع فيديو فريق الإخلاء الطبي وهو يباشر الحالة بعد هبوط الطائرة.
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