سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

سعد بن سليمان الفريخ

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صحفي يوثق عدم وجود أدوية لإسعاف مسافر تعرض لوعكة على طائرة لـ”السعودية”.. و”الشركة” ترد