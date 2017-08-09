تعرضت عائلة سعودية للسرقة بعد اقتحام لصوص شقتهم الواقعة في أحد أحياء إسطنبول الراقية أثناء خروجهم للتنزه، وسرقتهم مبالغ مالية كبيرة.
وقال المواطن عصام الهلالي، وفقا لـ “سبق”، إنه خرج مع عائلته عصرا من شقتهم الواقعة في شارع بغداد الراقي في إسطنبول، وعادوا الساعة الثانية عشرة ليلا ليفاجأوا بالباب مكسورا.
وأوضح أنهم اكتشفوا سرقة 20 ألف دولار، وحوالي 4 آلاف ريال، و500 يورو، كانوا يخبئونها داخل الشقة.
وبيّن أنهم أبلغوا الشرطة، التي باشرت التحقيق في الواقعة ومعاينة الموقع ورفع البصمات، فيما تدخلت القنصلية السعودية في الأمر بوصول موظف وقف على التحقيقات في موقع الحادثة وتابعها.
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