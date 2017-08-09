وجّه نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، بتنفيذ مشروع خيري يحمل اسمه ويُدفع من حسابه الخاص، ويبدأ بدعم جمعيات منطقة الرياض.
وأوضح نص التوجيه أن مشروع “دعم الأمير محمد بن سلمان للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة”، يهدف للمساهمة في تمكين الجمعيات الخيرية من تحقيق أهدافها، حيث بدأ بضخ 23 مليون ريال في 14 جمعية خيرية في منطقة الرياض، من حساب الأمير الخاص.
وأبان أن 11680 مستفيداً ومستفيدة من خلال الجمعيات الـ14 في الرياض سينتفعون من الدعم، الذي شمل سبع فئات، هي رعاية الأيتام وذوي الإعاقة ومرضى السرطان ومتلازمة داون والأرامل والمطلقات والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المتعففة والمحتاجة. وفق “أخبار 24”.
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