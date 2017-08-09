إستقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق 1438/11/17 هـ الأستاذ رائد بن ناصر العبيد رئيس مجلس الإدارة بمجمعات التعاون الطبية والدكتور عبد العزيز بن ناصر العبيد نائب المدير العام لمجمعات التعاون الطبية والأستاذ إبراهيم الموسى مدير التسويق والعلاقات العامة بمجمعات التعاون الطبية لتقديم التبريكات لسعادته بمناسبة تكليفه محافظاً لمحافظة الخرج بالإضافة إلى نقاش حول سبل تطوير البرامج الصحية المجتمعية بالمحافظة وإنتهى اللقاء بالشكر لكل مايقدم لهذه المحافظة من جهود قائمة من جميع الأطراف بما من شأنه خدمة المجتمع .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج