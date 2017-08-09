نفى سلمان الحربي، المبرمج المعتمد في بحوث الذكاء الاصطناعي والانترنت ومطور لعبة “مريم” التي حذر البعض منها مؤخراً، كل ما أثير حول اللعبة من اتهامات بأنها تجسسية أو تثير الرعب وتؤدي للانتحار.
وقال الحربي وفقا لـ”الوطن”، إن تطبيق اللعبة تم تحميله أكثر من نصف مليون مرة، كما أنه رسمي وحاصل على ترخيص من شركة “أبل”، وغير مشابه لأي لعبة خطرة، لافتا إلى أنه لو كانت الاتهامات صحيحة لما حصل على التصريح اللازم.
وأشار إلى فكرة اللعبة تقوم على ما يعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، المعروفة عند الغرب منذ سنين، وتعتمد على الذكاء والتحليل المعلوماتي التلقائي عن طريق الحديث الذي يدور بين شخصية التطبيق “مريم” والمستخدم، مؤكدا أن المعلومات لا يتم حفظها.
ولفت إلى أنه بعد الأقاويل التي انتشرت حول اللعبة، تم وضع تحذير عليها بعدم تحميلها لمن هم أقل من 10 أعوام.
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الخرج اليوم - متابعات :
نفى سلمان الحربي، المبرمج المعتمد في بحوث الذكاء الاصطناعي والانترنت ومطور لعبة “مريم” التي حذر البعض منها مؤخراً، كل ما أثير حول اللعبة من اتهامات بأنها تجسسية أو تثير الرعب وتؤدي للانتحار.
نفى سلمان الحربي، المبرمج المعتمد في بحوث الذكاء الاصطناعي والانترنت ومطور لعبة “مريم” التي حذر البعض منها مؤخراً، كل ما أثير حول اللعبة من اتهامات بأنها تجسسية أو تثير الرعب وتؤدي للانتحار.
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