كَّذب مغردون سعوديون مزاعم نهاية العالم باصطدام الأرض بكوكب غامض شهر سبتمبر المقبل، والذي تناوله تقرير نشرته صحيفة (ديلى ميل) البريطانية، استعان بعالم فضائي، ومقاطع من الإنجيل لدعم موقفه.
واستشهد المغردون آيات قرآنية لدحض هذه المزاعم، منها قوله تعالى: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ).
بينما قال مغرد إن نهاية العالم يكون بأمر من الله سبحانه وتعالى، وليس أناس والدجالين بالكذب والنفاق ومعلوماتهم دائمًا متكررة وخاطئة. وفق “مزمز”.
في حين تساءل البعض عن ما قد يفعله الناس إذا كان الأمر حقيقي، داعين إلى الاستعداد لهذا اليوم، بينما سخر آخرون من الترويج للأمر، فقال أحد المغردين “تعرفولي رحلات طيران رايحة للمريخ أو زحل أو حتى عطارد”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج