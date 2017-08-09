أثارت صورة متداولة لمواطن يهدي أخر طوقاً من النقود الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، وأظهرت الصورة المتداولة مواطن سعودي يكرم أخر بطوق من الريالات ولم يتم الكشف عن المناسبة ولا سبب التكريم.
أثارت صورة متداولة لمواطن يهدي أخر طوقاً من النقود الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، وأظهرت الصورة المتداولة مواطن سعودي يكرم أخر بطوق من الريالات ولم يتم الكشف عن المناسبة ولا سبب التكريم.
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