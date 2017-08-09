لم يدرك أحد المواطنين أن استخدامه لسلاح ناري ابتهاجاً بقدوم زائر من أقاربه، ستكون عاقبته الإحالة للنيابة بسبب قرار منع استخدام الأسلحة النارية في المناسبات.
وكانت شرطة منطقة الجوف قد أحالت متهماً للنيابة العامة بعد تسليم نفسه، وذلك لاستخدامه سلاحاً وإطلاق النار في الهواء احتفالا بزيارة أحد أقربائه.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، إنه وأثناء عمل الجهات الأمنية الميدانية بمحافظة القريات، الأربعاء الماضي، لوحظ شخصان يطلقان النار بالهواء احتفالا بزيارة أحد المواطنين. وفق “مزمز”.
وأضاف النومس أنه جرى اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص، وفي وقت لاحق حضر أحد المتهمين للجهة الأمنية المختصة وتمت إحالته للنيابة العامة ولا يزال تتبع المتهم الثاني جارياً.
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