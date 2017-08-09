وجّه أحد مسؤولي بعثة الحج الإيرانية ناصر هويزاوي شكره لحكومة المملكة وشعبها على حسن الاستقبال في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد وصول الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الحج.
وقال: “بدوري ونيابة عن جميع حجاج قوافل إيران الداخلة في مطار جدة الدولي، نشكرهم على حسن التعامل والسلوك وأيضا الخدمات الجيدة في هذا المطار، وأيضا مطار المدينة المنورة”.
وأضاف: “وجدنا الخدمات جيدة وكل شيء جيدا، وإن شاء الله نشاهد حجا مبرورا وسعيا مشكورا لحجاج جميع البلاد الإسلامية، وأنا بدوري ونيابة عن زملائي أشكر كل العاملين في المطار والأماكن المختلفة في مكة والمدينة المنورة على حسن التعامل والخدمات الجيدة لكافة الحجاج وخصوصا الحجاج الإيرانيين”. وفق “أخبار 24”.
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