نجح فريق طبي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في تمكين طفل سعودي عمره 12 عاماً من المشي لأول مرة في حياته، بعد علاجه من شلل دماغي وقصور في الأطراف وأوتار الأطراف، صاحبه منذ ولادته.
وكان الفريق بقيادة رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى أجرى عملية جراحية لإطالة أوتار الأطراف السفلية، ثم بدأ الطفل رحلة التأهيل والعلاج وممارسة حياته الطبيعية.
وثقت جمعية الأطفال المعوقين قصة الطفل ويدعى سلطان، عبر انفوجرافيك يحكي قصة السنوات التي ظل يتلقى خلالها العلاج إلى أن تمكن أخيراً من ملامسة الأرض والمشي على قدميه دون مساعدة، بعد أن ظل حبيس الكرسي المتحرك منذ مولده.
وفق “أخبار 24”.
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