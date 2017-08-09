قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنه سيتم البدء في تطبيق برنامج “التوطين الموازي” لرفع نطاق المنشآت بمقابل مالي، في 12 ذي الحجة المقبل.
وأوضحت أن رفع النطاق سيتم فوريا في حال تم دفع المنشأة المقابل المالي لمدة 6 أشهر مقدمًا، فيما ستظل آلية التحديث كل 26 أسبوع كما هي إذا تم الدفع شهريا.
ولفتت إلى أن المقابل المالي يستفاد منه بتدريب وتأهيل المواطنين، مشيرة إلى أن المقابل يحسب بناء على عدد السعوديين الذين تحتاجهم المنشأة للارتقاء في برنامج نطاقات. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة العمل أطلقت مؤخراً، برنامج “التوطين الموازي” الذي يهدف لتمكين منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من خدمات الوزارة المتاحة للنطاق الذي ترغب الوصول إليه بالارتقاء لنسبة التوطين المطلوبة على قدر مساهمتها في تحمل تكاليف تأهيل وتدريب طالبي العمل المسجلين لدى صندوق الموارد.
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