أقرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض قصر العمل في مجال تقديم خدمة استخراج التأشيرات السياحية على السعوديين فقط، سواء كان ذلك في المنشآت التي تقدم خدمات التأشيرة السياحية أو بالنسبة للأفراد الذين يقدمون هذه الخدمة.
كما قررت الهيئة وقف التعامل مع الجهات والأفراد غير المرخص لهم بتقديم خدمة التأشيرات السياحية أو الطبية أو التعليمية، واشترطت استقبال صاحب الطلب أو مندوب عنه بوكالة شرعية أو مكتب مرخص له من الهيئة، على أن يكون المندوب سعوديا بتفويض مصدق من الغرفة التجارية.
يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هي الجهة التي تصدر تراخيص وكالات السفر من الفئتين “أ” و “د”، وهي المخولة لتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الدخول من السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة للمواطنين والمقيمين، وفقا للشروط التي تضعها كل دولة. وفق “أخبار 24”.
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