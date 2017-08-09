كشف قائد الطوارئ الخاصة وقائد قوات أمن الحج الفريق أول خالد قرار الحربي، عن إجراءات مشددة لمنع الحجاج غير النظاميين من دخول مكة المكرمة، مؤكدا تطبيق نظام “البصمة العشوائية” في مكة والمشاعر المقدسة لضبط المخالفين.
وأوضح وفقا لـ”المدينة” أن الجهات الأمنية ستواصل جهودها حتى انتهاء يوم عرفة، لعدم استغلال بعض الحجاج للحظاته الأخيرة للدخول إلى مكة والحج بدون تصريح.
وشدد على أن الأمن لن يسمح لأي شخص بتعكير صفو الحج، وأنه يجند إمكانياته كافة لتقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.
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