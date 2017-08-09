ذكرت مصادر أن مجلس الشورى رفع قرار تعديلات نظام العمل الجديد الخاص بخفض ساعات العمل بالقطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً الى خادم الحرمين الشريفين للحسم فيه.
وبحسب صحيفة “الرياض”، جاء الرفع إلى خادم الحرمين للبت في القرار بعد ان تباينت وجهات النظر بين قرار مجلس الشورى والتعديلات المقترحة من مجلس الوزراء والتي تضمنت إمكانية تشغيل العامل أكثر من 9 ساعات يومياً و45 ساعة اسبوعياً، على عكس مقترحات الشورى التي تمسكت بخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يأتي وفقاً للمادة 17 من نظام الشورى والتي حكمت في جزئها الثاني على أنه إذا تباينت وجهات النظر بين المجلسين فيعاد الموضوع إلى الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وكان مجلس الشورى قد قرر في فبراير من العام الماضي التمسك بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً.
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