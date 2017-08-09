لقي مواطن اليوم الأربعاء مصرعه وأصيب شقيقه ونجا ثالث كان برفقتهما وذلك بمحافظة الداير بني مالك في جازان، إثر إطلاق مواطن نيران كثيفة من رشاش “كلاشنكوف” كان بحوزته على السيارة التي كانوا يستقلونها.
وفيما باشرت الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان الحادثة، روى المواطن يحيى المالكي وهو الناجي الوحيد من الحادثة، وفقاً لـ”سبق” تفاصيل ما حدث، قائلاً إنه كان برفقة شقيقي زوج ابنته بسيارتهما وكانوا بمحاذاة أحد الأودية في محافظة الداير، فباغتهم أحد الأشخاص بفتح النار بكثافة عليهم من سلاح رشاش، ما أدى لانقلاب السيارة، فقتل أحد الشقيقين وأصيب الآخر ونقلوا جميعاً إلى المستشفى.
وأوضح المالكي، أنه من كثرة الدماء التي كانت على جسده اعتقد أنه أصيب في الحادثة، ولم يعلم أنه غير مصاب إلا بعد حضور الأهالي ونقلهم جميعاً إلى المستشفى، مشيراً إلى أنه علم أن السبب في الحادثة خلاف نشب قبل أسبوع بين القتيل والجاني.
وأشارت المصادر إلى أن الجاني مواطن وكان سجيناً بعد إدانته في قضية جنائية أخرى، وأنه أطلق سراحه من السجن خلال شهر رمضان الماضي، فيما باشرت الجهات الأمنية إجراءات القضية لضبط الجاني.
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