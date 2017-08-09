رصد حساب (شايب الخرج) وهو أحد السنابين المؤثرين بمحافظة الخرج ، عددا من العمالة التي تكرر منهم اصطياد السمك من بحيرة الحاير (تصريف مياه المجاري) ، وبعد مشاهدته ونشره للسنابات التي أظهرت أحد العمالة بوضوح ، تواصل معه أحد متابعيه ليرشده أن هذا العامل كان حلاقا بأحد صوالين محافظة الدلم ، وترك الحلاثة ويعمل الآن في مطعم بالدلم .
لم يتوقف السنابي (شايب الخرج) عند هذا مما دعاه للذهاب إلى موقع المطعم والتجول هناك ، ومع أنه لم يجد العمال ، إلا أنه تأكد من عمال المحطة التي بقرب المطعم من صحة ذلك ، وأن السيارة تعود لـهم .
هنا توجه السنابي (شايب الخرج) لبلدية الدلم وقابل مساعد رئيس البلدية الأستاذ محمد المحسن والذي استقبله أفضل استقبال ،وشكره لتفاعله ، ثم أمر فرق صحة البيئة للوقوف على الموقع ومصادرة الأسماك وفحصها ، واستكمال الاجراءات اللازمة في ذلك . ويعلم الجميع مالهذه الأسماك التي تعيش في هذه المياه مما يؤثر سلبا على صحة الإنسان، ويؤدى لإصابته بأمراض الفشل الكلوى والسرطان.
(شايب الخرج) وفي حديث بينه وبين (الخرج اليوم) أوضح أن ما دعاه لذلك ليس حب ظهور او ممارسة هواية إنما غيرة على البلد من أيدي العابثين والذي لا يقل خطرهم عن الأعداء في جبهة القتال ، بل هم أشد ضررا ، فالعدو تعرف أنه عدو لكن من بالداخل ويعبث بصحة المواطنين والوطن فيجب إيقافه عند حده وجعله عبرة ، كما طالب كافة السنابين بالخرج وبالمملكة أن يستغلوا حساباتهم المشهورة في خدمة الوطن قدر المستطاع .
عُرف (شايب الخرج) ببساطته في الطرح ، ومعلوماته الغنية التاريخية عن الخرج ، و (شطحاته) الفنية الطربية التي قد لا يستسيغها البعض ، لكنه قدم خلال حسابة العديد من المواقع والمعالم الهامة بالخرج .
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