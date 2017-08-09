قالت الهيئة العامة للطيران المدني، إن ادعاءات الخطوط القطرية بدخولها الأجواء السعودية غير صحيحة، مؤكدة استمرار المقاطعة ومنع الطائرات المسجلة لدى دولة قطر باستخدام مطارات المملكة وعبور أجواءها.
وأوضحت الهيئة أن المملكة لا ترتبط بحدود مع قطر تتضمن أعالي البحار، لافتة إلى أن الدول المقاطعة للدوحة خصصت منذ البداية طرقا فوق أعالي البحار لاستخدامها للطائرات المسجلة بالدوحة، واستحدثت مسارات إضافية لتخفيف اختناق الحركة الجوية الدولية وضمان سلامتها، وهو ما تم تنفيذه مؤخراً.
وأشارت الهيئة إلى أن مجلس “الايكاو” أثنى في اجتماعه الأخير على حرص الدول المقاطعة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية.
ولفتت إلى أن بعض الصور المأخوذة عن المواقع التطوعية مثل “Flightradar24” تكون غير دقيقة كونها تعتمد على توفر أجهزة استقبال وبث أرضية بذات المنطقة، مؤكدة أنه في حالة عدم وجود أجهزة الاستقبال والبث فإن النظام يعرض توقعاته لأقصر مسارات الرحلة حتى جهة الوصول. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج