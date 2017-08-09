سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

سعد بن سليمان الفريخ

جديد المقالات

“الطيران المدني”: لا صحة لاستخدام الطيران القطري أجواء المملكة.. ولا نرتبط مع الدوحة باتفاقية لأعالي البحار