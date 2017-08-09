شدد مدير عام المرور اللواء عبدالله الزهراني، في تعميم لمدراء المرور بالمناطق المختلفة، على ضرورة التعاون مع وزارة الصحة، وتزويدها بالتقارير اللازمة لإنهاء المطالبات المالية المتعلقة بمصابي الحوادث المرورية.
وتضمن التعميم التأكيد على ضرروة تعاون جميع إدارات المرور مع وزارة الصحة بخصوص المطالبات المالية لتكاليف علاج مصابي حوادث السير، وذلك بتزويد مندوب الصحة بتقارير مرفقة بالمستندات شاملة كافة متطلبات تقارير التأمين، لمساعدة الوزارة في تحصيل تكاليف علاج مصابي الحوادث المرورية.
وكانت وزارة الصحة أوضحت أنها لن تطالب مصابي الحوادث المرورية بتسديد تكاليف علاجهم، وأنها ستطالب شركات التأمين بالتسديد عنهم، كون أن التأمين على المركبات يشمل تكاليف علاج مصابي حوادث المرور.وفق “أخبار 24”.
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