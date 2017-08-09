أبدى المصري محمود كهربا، لاعب فريق الاتحاد لكرة القدم، اعتذاره للجميع عما بدر منه في مواجهة الاتفاق في بطوله تبوك الودية الدولية، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه للجميع وأنه تعلم من الدرس جيداً حتى لا يسقط في ذات الخطا مجددا في المستقبل، وقال” أنا وبقية زملائي اللاعبين سنلعب من أجل هدف واحد يتجسّد في تحقيق الانتصار على الباطن، الجمعة المقبل من خلال الجولة الأولى لدوري جميل للمحترفين”.
وكان كهربا قد دخل في مشادات مع إداري يتبع لنادي الاتفاق، وكذلك بعض اللاعبين من خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دورة تبوك التي خسرها العميد 3/0، قبل أن تعاقبه إدارة النادي لاحقا. وعبّر كهربا عن سعادته باستدعائه لتمثيل منتخب بلاده تحضيرا لمواجهة أوغندا، فى الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، فيما تقرّر أن يلتحق بـ”الفراعنة” عقب توقف الدوري. وفق “الأندية”.
ميدانيا، واصل الجهاز الفني للاتحاد إغلاق التدريبات الجماعية للفريق التي يحتضنها ملعب النادي إلى حين لقاء الباطن، إذ يسعى المدرب التشيلي لويس سييرا، تفادي عديد من الأخطاء التي صاحبت الأداء من خلال دورة تبوك، خاصة على المستوى الدفاعي بالنظر إلى أن الشباك استقبلت ستة أهداف في مباراتين فقط. إلى ذلك، لم تتضح الرؤية حول جاهزية بعض اللاعبين، مثل: أحمد عسيري، وعدنان فلاته للإصابة، حيث يخضعان لفترة التأهيل تحت إشراف طبيب النادي. يشار إلى أن الإدارة بقيادة أنمار الحائلي، أبلغت اللاعبين عقب تدريب البارحة بالآلية المتبعة في سياسة المكافآت طيلة هذا الموسم وكيفية احتسابها.
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