علمت صحيفة محلية من مصادر مطلعة دخول ناديين على خط المفاوضات لاستقطاب لاعب الاتحاد الشاب عمر بخاري.
وأوضح المصدر أن العرضين أحدهما من ناد عاصمي وآخر من أحد أندية الغربية أبديا رغبتهما في استقطاب ود اللاعب الذي يجيد اللعب في 4 مراكز نظرا للإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها.
وأشار المصدر إلى أن المفاوضات ما زالت قائمة مع اللاعب الذي فضل التريث وسط محاولات مقربين لإقناع اللاعب بالانتقال في ظل تمسكه بالبقاء في ناديه الذي تدرج في فئاته السنية قبل التحاقه بالفريق الأول.
ويتمتع بخاري إضافة إلى إجادة اللعب بمركزي الجناح الأيمن والأيسر باللعب في مركز صناعة اللعب ومهاجم كذلك، وكان قد تم تصعيده من درجة الأولمبي للنادي إلى الفريق الأول في الموسم الرياضي الحالي، وكان التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد استدعى اللاعب للفريق الأول للمشاركة في التدريبات الجماعية.
من جهة أخرى، حرص التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد على عدم الكشف عن مخططاته لمواجهة الباطن لمواجهة الباطن الجمعة المقبلة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك خلال مران الفريق يوم أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي.
وعمد المدرب سييرا خلال الحصة التدريبية على التركيز على الجوانب اللياقية والفنية، قبل أن يشرع في تطبيق جمل تكتيكية منوعه خلال المناورة التي فرضها على اللاعبين مع نهاية الحصة التدريبية. وفق «الشرق الأوسط» .
وأبدى الثنائي عدنان فلاته وكارلوس فيلانويفا جاهزيتهما للمشاركة في مواجهة الباطن بعد مشاركتهما بفعالية في المران، بينما تدور الشكوك حيال مدى جاهزية المدافع أحمد عسيري من عدمها للمشاركة في حال عدم جاهزيته الفنية.
بينما التحق محمد قاسم باللاعبين الغائبين عن أول مواجهة للفريق، بعد أن أكدت الفحوصات التي أجرها اللاعب حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية.
إلى ذلك، سيغيب المصري محمود كهربا عن معسكر الفريق الذي سيقام بعد نهاية مواجهة الفريق أمام الفيحاء في الجولة الثانية للدوري السعودي للمحترفين لمشاركته مع منتخب بلاده، في المباراة التي ستجمعه مع أوغندا في تصفيات القارة الأفريقية لكأس العالم، حيث سيغادر كهربا الاتحاد خلال فترة توقف المنافسات الرياضية.
بينما أكد كهربا سعادته بالانضمام لمنتخب بلاده، مؤكداً جاهزيته للمشاركة مع زملائه في الاتحاد أمام الباطن، مشدداً على أن شعارهم في المباراة سيكون الفوز وخطف أولى النقاط الثلاث للفريق.
إلى ذلك، حظيت تذاكر مواجهة فريقي الاتحاد والباطن بإقبال جماهيري محدود، في ظل عدد التذاكر المبيعة والتي لم تتجاوز حاجز 4 آلاف تذكرة حتى مغرب أمس.
بينما ينتظر أن تسعى إدارة الاتحاد لرصد مكافأة خاصة للاعبي الفريق في حال تجاوزهم الباطن بأولى مواجهات الفريق في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في إطار مساعيها لتحفيز اللاعبين لإسعاد جماهيرهم وخطف أول ثلاث نقاط لهم بالدوري.
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