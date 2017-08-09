أظهر مقطع فيديو مشهداً طريفاً قام به أحد سائقي شركة “كريم” المتخصصة في خدمات التوصيل عبر التطبيقات الذكية، وقد حوّل سيارته إلى ما يشبه مقصورة القيادة في الطائرة، وبدأ يتعامل مع زبائنه كطيار يتحدث إلى المسافرين.
وبيّن الفيديو قائد السيارة وهو يمسك بميكروفون داخلي يتحدث من خلاله إلى الزبون الذي يركب السيارة، ويبدأ من خلاله الترحيب به وتعريفه بنفسه وإعطاءه التعليمات كما يفعل قائدو الطائرات، ويشرح له طريقة التعامل في حال التعرض لعواصف أو مطبات أرضية، ثم يطلب منه الاستماع لدعاء السفر.
وأبان الفيديو ردود فعل مختلفة من الزبائن، فمنهم مَن أبدى استغرابه ومنهم مَن ابتسم فرحاً بالفكرة، فيما أظهر آخرون نوعاً من اللامبالاة وعدم الاهتمام. وفق “أخبار 24”.
ولقي المقطع إعجاباً كبيراً من قِبل متداوليه عبر مواقع التواصل، وكشف بعض متداوليه أن قائد السيارة كان يحلم بأن يصبح طياراً، لكن حلمه لم يتحقق فقرر تحقيقه من خلال السيارة.
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