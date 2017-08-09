قالت مصادر إن جامعة الحدود الشمالية أنهت التعاقد مع الأكاديمية اللبنانية في الجامعة منى بعلبكي، بعدما اعتمد القرار من قبل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مدير الجامعة بتعليمات من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، للتحقيق في طريقة التعاقد مع الأكاديمية المتهمة في بلادها ببيع أدوية منتهية الصلاحية لمرضى السرطان.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياض”، أن بعلبكي تم تجديد عقدها لعام إضافي بمميزات أقل من عقدها السابق الذي امتد لثلاث سنوات، قبل أن تصدر اللجنة قرارها بإنهاء التعاقد معها، وتعمل اللجنة حالياً على استكمال التقارير والرفع بكل تفاصيل آلية التعاقد معها لتسليمهالأمير الحدود الشمالية اليوم (الأربعاء) أوغداً (الخميس).
وكشفت أن المحاضرة اللبنانية كانت مشاركة في مؤتمر بمحافظة جدة عام 2013، وقدمت شهاداتها وسيرتها الذاتية لعدة جهات حكومية بحثاً عن وظيفة، ثم تواصلت معها جامعة الحدود الشمالية وطلبت منها شهاداتها وأوراقها ثم طلبت منها تصديقها، مضيفة أن بعلبكي صدقت جميع أوراقها من الجهات المعنية في لبنان ليتم الرفع بعدها لوزارة التعليم للتعاقد معها.
من جانبها، أكدت الأكاديمية والصيدلانية منى بعلبكي أن التعاقد معها من قبل الجامعة تم بالطرق النظامية بعد تصديقها كل الأوراق، كما أنها تحمل شهادة مصنفة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية صالحة حتى عام 2020.
وأضافت أن قضيتها في لبنان انتهى التحقيق فيها من قِبل وزير الصحة اللبناني السابق، وأنها تنتظر استجواب القضاء اللبناني لها، مؤكدة أنها لم ترتكب جريمة قتل أو سرقة.
في السياق ذاته، قال المستشار الإعلامي لوزير الصحة اللبناني جورج العاقوري، إن الصيدلانية منى بعلبكي أوقفت عن العمل منذ عام 2009 وأحيل ملفها للنيابة العامة بعد سحب مزاولة مهنة الصيدلة منها، مضيفاً أن الوزير طالب بإسراع التحقيق في قضيتها، لكن لم يصدر حكم قضائي بحقها حتى الآن.
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