لقي عميد متقاعد مصرعه مع زوجته وابنته في حادث مروري مروع وقع أول أمس (الإثنين)، شمال محافظة تنومة بمنطقة أبها،وشيعت جنازة المتوفين الثلاثة من الجامع الكبير بمحافظة النماص.
وكشف عدد من أقارب المتوفين وفقاً لـ “سبق” تفاصيل الحادث، مبينين أن التصادم كان جماعياً بين 5 سيارات، وحدث لعدم وجود جزيرة في منتصف الطريق تفصل بين المسارين، وكان الضحايا يستقلون سيارة من نوع “جيمس”.
وأضافوا أن مرور تنومة تمكن من إيقاف قائد إحدى السيارات الخمس التي تعرضت للحادث، وتمت الصلاة على العميد المتقاعد سعيد مبشر العمري وزوجته وابنته، ودفنهم بعد الصلاة عليهم بمحافظة النماص.
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