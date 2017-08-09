قتل مواطن عشريني أمس (الثلاثاء) أمام منزله بضاحية قارا بمدينة سكاكا في منطقة الجوف، بعد تعرضه لطلقات نارية، فيما تكثف الشرطة جهودها للقبض على الجاني.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الجوف أن مركز شرطة قارا تلقى بلاغاً عن تعرض مواطن عشريني لطلقات متعددة من سلاح ناري أمام منزله بضاحية قارا عصر أمس، أدت إلى وفاته على الفور.
وأضاف أنه جرى على الفور انتقال المختصين لموقع الحادث ورفع الآثار وإشعار النيابة العامة، كما جرى تعميد جهة الاختصاص بتكثيف التحريات والبحث؛ لكشف ملابسات الحادث والتوصل للجاني.
وفق “أخبار 24”.
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