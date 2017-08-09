وثّقت كاميرا مراقبة في أحد محلات البقالة، واقعة سرقة سيارة وانيت، بعد أن تركها صاحبها في وضع التشغيل ودخل إلى البقالة للشراء.
وأظهر المقطع الذي أشير إلى أنه صور في قرية القرين شرق الأحساء، حادثة السرقة عقب دخول المواطن البقالة وفي ثوانٍ معدودة، حينما انتهز شابان كانا يستقلان دراجة نارية، فرصة ترك السيارة مفتوحة وفي وضع التشغيل؛ حيث ترجل أحدهما من الدراجة، وركب السيارة وهرب بها.
وعقب ذلك خرج صاحب السيارة من البقالة على صوت السيارة، ورأى اللص يهرب بها وحاول الركض خلفه لمسافة قصيرة، إلا أنه كان قد ابتعد بعد أن قاد السيارة بسرعة عالية.
وفق “أخبار 24”.
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