توفي، أمس (الثلاثاء)، في محافظة محايل عسير بمنطقة عسير، طفل يبلغ من العمر سبعة أعوام بعدما ضربته صاعقة رعدية.
ونُقل جثمان الطفل، بحسب “سبق”، إلى مستشفى محايل عسير العام؛ لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحوادث قبل تسليم جثمانه لذويه.
يُشار إلى أن منطقة عسير تشهد خلال هذه الأيام هطول أمطار غزيرة تصاحبها صواعق رعدية، كما تشهد المنطقة جريان عدد من الأودية، ما يضاعف خطر الإصابة بالحوادث المرتبطة بالأمطار.
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