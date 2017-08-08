شهدت محافظة دومة الجندل حالاً من الإرباك والقلق بين المواطنين، إذ تُدوولت أنباء عن إصابة عدد كبير من المواطنين والوافدين بفايروس كورونا، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وأخباراً تحذّر من الذهاب إلى مستشفى محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف (شمال السعودية) بسبب وجود أكثر من ١٥ إصابة.
واستغرب المواطنون من عدم نفي أو تأكيد وزارة الصحة أو المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف لهذه الأنباء، وما زاد من قلقهم إعلان وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إصابة مواطن «خمسيني» توفي (الجمعة) الماضي وفقا لصحيفة الحياة.
وعاد موقع وزارة الصحة تأكيد إصابة وافدة (25 عاماً) تعمل في مستشفى دومة الجندل، كما أعلنت الوزارة إصابة طفلين (١٦ و١٢ عاماً) وحالتهما غير مستقرة.
وقال فيصل الزارع قريب المواطن المتوفى في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «إن هناك قصوراً كبيراً في مستشفى دومة الجندل»!
وطالب أهالي محافظة دومة الجندل من وزارة الصحة بالإعلان بشكل يومي وبكل شفافية عن حالات الوفيات والإصابات لمنع تفشي الإشاعات وبث الرعب بين المواطنين.
من جهته، أوضح مصدر في مستشفى دومة الجندل، أن إدارة المستشفى قامت بعزل جميع الأطباء والممرضين الذي خالطوا المرضى المشتبه بهم، كما يوجد عدد من المرضى في قسم العزل، تم إرسال عينات للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفايروس.
وأضاف أن هناك فريقاً طبياً وصل من الرياض أمس للوقوف على حالات المرضى، مشيراً إلى أن إدارة المستشفى قامت بكل ما يلزم لمنع انتشار الفايروس.
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دومة الجندل: أنباء عن وفاة وإصابة 4 بـ كورونا تربك المواطنين
الخرج اليوم - حمد السويحب :
شهدت محافظة دومة الجندل حالاً من الإرباك والقلق بين المواطنين، إذ تُدوولت أنباء عن إصابة عدد كبير من المواطنين والوافدين بفايروس كورونا، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وأخباراً تحذّر من الذهاب إلى مستشفى محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف (شمال السعودية) بسبب وجود أكثر من ١٥ إصابة.
شهدت محافظة دومة الجندل حالاً من الإرباك والقلق بين المواطنين، إذ تُدوولت أنباء عن إصابة عدد كبير من المواطنين والوافدين بفايروس كورونا، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وأخباراً تحذّر من الذهاب إلى مستشفى محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف (شمال السعودية) بسبب وجود أكثر من ١٥ إصابة.
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