توصل مجلس إدارة نادي النصر لكرة القدم لاتفاق شبه نهائي مع محمد فوزير ،لاعب الفتح الرباطي المغربي.
ويرغب مسؤولو النصر في الاستفادة من خدمات فوزير بداية من الموسم المقبل، بعدما قدم أداء لافتا للنظر مع الفتح الرباطي في البطولة العربية، التي اختتمت فعاليتها الأحد الماضي.
وكان فوزير قد رحب بفكرة اللعب في الدوري السعودي ، ومن المنتظر أن يعلن النصر رسميا عن إتمام الصفقة خلال ساعات بعد الاتفاق شبه النهائي على بنود العقد.
وكان فوزير قد سجل ثلاثة أهداف في مرمى النصر بالبطولة العربية.
يذكر أن النصر ودع البطولة من دور المجموعات ، فيما ودع الفتح الرباطي المغربي البطولة من الدور قبل النهائي اثر خسارته أمام الترجي التونسي 1 / 2، ويفتتح النصر مشواره في دوري جميل بمواجهة الفيصلي يوم السبت المقبل. وفق “الرياض”.
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