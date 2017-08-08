أخلت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمةً 391 حاجاً هندياً إثر حريق عمارة سكنية مكونة من سبعة أدوار بحي العزيزية دون أي إصابات.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه ورد بلاغ لعمليات الدفاع المدني مفادة وقوع حادث حريق في عمارة بحي العزيزية وكان عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور السابع من مبنى يسكنه حجاج من الجنسية الهندية يقدر عددهم بحوالي (391) تم اخلائهم احترازيا نتيجة لكثافة الادخنة عن طريق وحدات الإنقاذ، في حين جرى إخماد الحالة والسيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح، مشيراً أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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