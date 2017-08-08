تمكّن طالب سعودي يدرس بجامعة القصيم من تسلق جبل بروس بجبال القوقاز والصعود إلى قمته، التي يصل ارتفاعها إلى نحو 5642 متراً، وتعد أعلى قمة في أوروبا وخامس أعلى قمة في العالم.
وأعرب الطالب واسمه عبدالرحمن علي القزلان، عن فخره واعتزازه بتمكنه من صعود قمة جبل “بروس” كأصغر عربي يتمكن بلوغ قمة هذا الجبل، كاشفاً أنه شغوف بالمغامرة وتسلق الجبال منذ صغره.
وأشار القزلان إلى أن هذا الإنجاز وهذا الحلم ما كان له ليتحقق لولا الدعم الذي وجده من إدارة جامعة القصيم، موجهاً شكره لإدارة الجامعة ممثلة في مديرها الدكتور عبدالرحمن الداود.
وفق “مزمز”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج