رصدت لقطات حديثة تواجد قوات أمن الدولة داخل دهاليز حي المسورة المهجور ببلدة العوامية في محافظة القطيف بعد تمشيط معظم الحيّ الذي كان الإرهابيون يستغلونه للتحصن وتخزين الأسلحة والمتفجرات.
كما وثقت مقاطع الفيديو تواجد عدد من كبار ضباط قوات أمن الدولة داخل الحيّ الذي دارت فيه خلال الأسابيع الماضية مواجهات بين قوات أمن الدولة ومجموعة من الإرهابيين والمطلوبين الذين تمكن رجال الأمن من القضاء على عدد منهم، وبادر بعضهم بتسليم أنفسهم.
فيما ذكرت مصادر العثور على مصنع استخدمه المطلوبون لتجهيز القذائف والعبوات الناسفة، حيث عُثر فيه على كمية كبيرة من الذخيرة. وفق “أخبار 24”.
وكانت الحملة الأمنية قد بدأت بعدما حاول الإرهابيون تعطيل جهود إمارة المنطقة الشرقية في تنفيذ مشروع تنمية الحيّ وتطويره وهاجموا الآليات الخاصة بالشركات المنفذة للمشروع بالأسلحة، فأخذت قوات الأمن على عاتقها القضاء على الإرهابيين لحماية المدنيين وتنفيذ مشروعات التطوير.
وفق “أخبار 24”.
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