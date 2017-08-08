قالت مصادر مطلعة إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ربطت ترقية منسوبيها بالتسجيل في نظام الأداء الإلكتروني الذي أعلنت عنه أمس الأول.
وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة “مكة”، أن الوزارة أخطرت موظفيها بأن عدم التسجيل سيترتب عليه عدم إدراج اسم الموظف أو الموظفة في محاضر الترقيات.
وأشارت إلى أنه وفقا لدائرة الأداء الوظيفي، فإن المرحلة الحالية هي مرحلة التقييم النهائي والتي بدأت من تاريخ إطلاق النظام حتى نهاية ذي الحجة المقبل.
ولفتت إلى 6 أمور يجب على الموظف والموظفة معرفتها، وتتمثل في: وجود دليل إرشادي لكل موظف يشرح طريقة إدخال الأهداف، ويجب على الموظف التأكد من صحة أهدافه المدخلة ومدى مطابقتها ميثاق الأداء المعتمد ورقيا، كذلك يجب على من لم يستطِع الدخول إلى النظام تحديث بياناته، كما أن الدخول على نظام إدارة الأداء يكون من خلال شبكة الإنترنت الخاصة بالوزارة.
ومن بين الأمور الواجب معرفتها هو أن عدم تسجيل واعتماد الأهداف الخاصة بكل موظف يترتب عليه عدم إدراج اسمه في محاضر الترقيات، كذلك يتحمل كل من الموظف ورئيسه المباشر مسؤولية التأخير في تسجيل الأهداف وما يترتب على ذلك من إجراءات نظامية.
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