سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

سعد بن سليمان الفريخ

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مصادر: “العمل” ترهن ترقية منسوبيها بالتسجيل في نظام الأداء الإلكتروني.. و6 أمور يجب على الموظف معرفتها