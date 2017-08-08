أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي “بنين” عبر بوابته الإلكترونية، وذلك لطلاب الصف الثالث الثانوي مواليد ما قبل 1/1/1422هـ.
وأوضح المركز أن موعد فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي بنات لطالبات الصف الثالث ثانوي مواليد ما قبل 1/1/1422هـ، سيكون يوم الأحد 21/11/1438هـ، وذلك عبر الرابط .
وأضاف أن موعد التسجيل لبقية الطلاب والطالبات لاختبار القدرات العامة ورقي، سيكون يوم الأحد 28/11/1438هـ.
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