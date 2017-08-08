احتفل رجال قوات أمن الدولة بانتهاء العملية الأمنية لتمشيط حي المسورة من الإرهابيين، بعد أسابيع من المواجهات التي قُتل فيها عدد من الإرهابيين واضطر الباقون إلى تسليم أنفسهم لقوات الأمن.
وأظهر مقطع فيديو احتفال عدد من منسوبي قوات الأمن الخاصة (SSF) التابعة لرئاسة أمن الدولة وهم يرقصون فرحاً بتخليص الحي من الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون داخله، ويخزنون الأسلحة والمتفجرات، ويتخذونه قاعدة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي تستهدف المدنيين ورجال الأمن.
يشار إلى لقطات مصورة من داخل الحي أظهرت تواجد عدد من ضباط وأفراد قوات الأمن الخاصة داخل الحي، بعد نهاية العملية الأمنية التي جاءت دعما لجهود إمارة المنطقة الشرقية في تطوير الحي وإعادة تأهيله.
وفق “أخبار 24”.
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