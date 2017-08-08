رُفع، اليوم (الثلاثاء)، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار، جرياً على العادة السنوية برفع الكسوة في منتصف شهر ذي القعدة من كل عام.
وغُطي الجزء المرفوع من الكسوة بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين من جميع جهات الكعبة المشرفة، بمحيط 47 متراً، وستعاد الكسوة إلى ما كانت عليه بعد انتهاء موسم الحج.
وتأتي هذه العادة السنوية في إطار الحفاظ على الكسوة من التعرض للتمزيق أو قطع أجزاء منها خلال موسم الحج، ويشرف على رفع الكسوة فنيون متخصصون من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.
وفق “أخبار 24”.
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