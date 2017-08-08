اقام قسم التوجيه الفكري والمعنوي بقيادة دوريات الأمن بمحافظة الخرج محاضرة توجيهية للمشاركين بمهمة دعم العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال الحج هذا العام 1438 اقامها الشيخ صالح بن حسن العموش بعنوان : وصايا الحج .
حث العموش المشاركين باهمية قدسية المكان والإخلاص في العمل وحسن التعامل مع الجمهور وخدمة زوار حجاج بيت الله الحرام .
تأتي هذه الجهود بمتابعة من قائد الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج العقيد فياض بن سعود المطرفي . وبتنسيق رئيس قسم التوجيه الفكري والمعنوي رئيس رقباء محمد النتيفات .
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