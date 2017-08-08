أختتم النادي الموسمي بالثانوية ١٢ أنشطة معرض الكتاب يوم أمس الأثنين ، والذي إحتوى على الجانب الثقافي والتوعوي و الصحي و قصص الأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة .
وقد حرصت أ.تهاني العتيبي قائدة النادي الموسمي على توجيه رسالة من خلال معرض الكتاب بأهمية القراءة في زيادة مستوى الإدراك و الوعي لذلك يجب أن نغرس في قلوب النشء حب القراءة لينعكس الأثر على الفرد و أسرته و وطنه.
وقد وجهت شكرها لمنظمات معرض الكتاب أ.حربية الرشيدي. و أ.نادية المطيري.
وشكرت الجهات المشاركة فريق نحن لكم التطوعي ، مكتبة الإشراق ، روضة براعم الخرج ، مكتب الجاليات بالخرج، مركز بياض الأسنان ، قدرات مميزة -برنامج الخوارزمي – ،مجموعة من الفنانات التشكيليات ،
وشكر خاص لأستوديو الهنوف لتغطيتهم لصور المعرض.
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